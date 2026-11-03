Более 55 тыс жителей Подмосковья выбрали мобильную вакцинацию от гриппа

Жители Московской области могут привиться от гриппа в мобильных медкомплексах и на предприятиях. С начала прививочной кампании такой возможностью воспользовались более 55 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Подмосковье продолжается вакцинация против гриппа. Мобильные медицинские комплексы работают в общественных местах с высокой проходимостью — рядом с железнодорожными станциями, автовокзалами и торговыми центрами. Медицинские бригады также выезжают на предприятия для вакцинации сотрудников.

«Такой формат позволяет пройти вакцинацию без необходимости специально посещать поликлинику. С начала прививочной кампании этой возможностью воспользовались более 55 тыс. человек», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Вакцинация — наиболее эффективный способ защититься от гриппа и снизить риск серьезных осложнений. Перед прививкой медработник осматривает пациента, чтобы исключить возможные противопоказания. Графики работы мобильных прививочных пунктов размещены на сайтах медицинских организаций региона.

Бесплатно сделать прививку можно и в поликлинике по месту прикрепления. Запись на прием к врачу доступна через региональный портал госуслуг «Здоровье», приложение «Добродел Здоровье», чат-бот «Денис» в мессенджере «МАКС» или по телефону 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.