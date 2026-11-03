12-летняя девочка умерла после двух дней отдыха в лагере Бугульмы

Девочка умерла от тяжелой инфекции после отдыха в лагере в Бугульме. Она и еще 194 ребенка заехали туда 29 октября, а спустя два дня школьнице стало плохо — ее положили в медпункт с головной болью и температурой 39,4, но спасти ее в итоге не удалось, сообщает Mash Iptash .

Предварительно известно, когда девочке стало плохо, родители забрали дочь домой, на следующий день скорая увезла ее в реанимацию Лениногорской ЦРБ, где 2 ноября ребенок скончался. Предварительный диагноз — менингококковая инфекция.

Родители и дети жаловались на неорганизованность отдыха в этом лагере: по их словам, сотрудники грубо обращались с детьми, вожатые — некомпетентны, организованного досуга не было, а на звонки родителей отвечали не всегда.

При этом дети жаловались на плохое питание, грязное постельное белье и духоту в комнатах — благоприятную среду для распространения инфекций. По информации Mash, 12-летняя погибшая приехала в лагерь абсолютно здоровой, со всеми справками и медицинскими документами, и поселилась в комнате с двумя подружками. Вечером она почувствовала себя плохо и обратилась к вожатому, тот отправил ее в медпункт, где дали таблетку от температуры и диагностировали ОРВИ. Родителям сотрудники не звонили и от других детей не изолировали.

В настоящее время Роспотребнадзор взял под наблюдение весь отряд и персонал смены, детей вакцинируют. Контактировали с заболевшей 81 человек — и дети, и сотрудники. Директор лагеря Айдар Гибадуллин рассказал, что на карантин никого не отправляли, но все находятся под наблюдением медиков, им предстоит пройти вакцинацию. С 3 ноября лагерь закрыт.

Ведомство еще пять лет назад обязало руководство не пускать в лагерь детей без справок о прививках и контактах с инфекциями. Тогда инспекторы нашли там девять нарушений: в пищеблоке не хватало морозильников, на кухне использовали битую посуду и старые разделочные доски, в душевых были проблемы с вентиляцией.

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