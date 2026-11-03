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Военная разведка Украины внесла певца SHAMAN в свою базу данных

Общество

Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, попал в базу данных военной разведки Минобороны Украины, сообщает телеканал «Первый Тульский».

В такую базу обычно включают тех, против кого планируют ввести санкции. Ранее в нее попали телеведущий Леонид Якубович, хоккеист Александр Овечкин и фигурист Евгений Плющенко.

Представители Главного управления разведки Украины назвали 34-летнего уроженца Новомосковска «главным патриотическим артистом» России и «голосом СВО», сообщил RT.

В 2023 году Канада включила певца SHAMAN в санкционный список, а в 2024 году санкции против него ввел Евросоюз.

Летом 2024 года YouTube удалил официальный канал исполнителя, на котором было почти 3 миллиона подписчиков. До этого песни Дронова пропали из стримингового сервиса Spotify.

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