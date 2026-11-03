Сдерживание чихания может привести к разрыву барабанной перепонки

Попытка подавить чихание, зажав нос и рот, может привести к травмам ушей, кровотечению и воспалению пазух, сообщает телеканал «Первый Тульский» .

При сдерживании этого рефлекса давление внутри дыхательных путей резко возрастает — в 20 раз по сравнению с обычным чиханием.

Перепад давления может вызвать баротравму среднего уха и даже разрыв барабанной перепонки. Иногда после попытки сдержать чихание человек временно хуже слышит или ощущает шум в ушах.

Сильное давление также способно разорвать мелкие капилляры. Это может вызвать носовое кровотечение или покраснение глаза из-за лопнувших сосудов.

Кроме того, слизь и бактерии из носа и рта могут попасть в слуховую трубу и околоносовые пазухи. В результате может развиться отит или синусит.

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