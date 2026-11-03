Шиномонтаж в России подорожал на 12% за год

В октябре 2026 года средняя стоимость смены резины достигла 2,5 тыс. рублей. Теплая осень отложила сезонный спрос, но с похолоданием сервисы начали заполняться, сообщает газета «Известия» .

По данным Fit Service, средний заказ с шиномонтажом, сопутствующими услугами и товарами в октябре составил 7,6 тыс. рублей — на 11% больше, чем годом ранее. При этом число заказов на смену резины сократилось на 16%. Рост активности компания отметила только в городах Сибирского и Уральского федеральных округов.

«Число обращений в контакт-центр в Москве и Московской области за последнюю неделю октября выросло вдвое, а записей на шиномонтаж стало втрое больше. До 5 ноября автосервисы загружены, после этой даты пока много свободных окон», — отметили в Fit Service.

Технический директор LYNXauto Андрей Бабушкин посоветовал переходить на зимние шины, когда среднесуточная температура устойчиво опускается ниже +5…+7 градусов. Для заснеженных дорог он рекомендовал шипованные покрышки, для преимущественно сухого или мокрого городского асфальта — фрикционные.

Перед холодами эксперты также советуют проверить аккумулятор, технические жидкости, отопитель и фары, заменить салонный фильтр и щетки стеклоочистителя. В бачок омывателя следует заранее залить незамерзающую жидкость.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.