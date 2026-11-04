Купить и перепродать: японцы устроили охоту за подержанными «Нивами»

В Японии дилеры скупают российские внедорожники у местных жителей и продают их дороже новых машин в РФ, сообщает SHOT .

Новые Lada в Страну восходящего солнца больше не поставляют, а спрос на эти внедорожники там остался. В дилерском центре AutoRiesen из Нагои рассказали, что желающим купить «Ниву» приходится ждать, пока кто-нибудь из нынешних владельцев решит расстаться в авто. Поэтому дилер начал активно выкупать машины у японцев. При этом только за октябрь новых хозяев нашли две Lada 4×4 — белая и бордовая.

Продаются автомобили за высокую цену. Так, за внедорожник 1991 года просят около 807 тыс. рублей, а за 2013 года с пробегом 56 тыс. км — 1,35 млн рублей. При этом новая Niva Legend 2026 года в РФ обойдется покупателям от 1,2 млн рублей. Получается, что 13-летняя машина в Японии примерно на 150 тыс. дороже новой на родине.

По словам дилера, с запчастями, несмотря то, что «Нивы» не поставляют в Японию, проблем пока нет, их можно достать.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.