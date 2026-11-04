Минкульт ищет подрядчика для разработки проекта реставрации саркофага Ленина в Мавзолее, на эти работы опубликован тендер, сообщает «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия» .

Обновление затронет не только внешний вид саркофага, но и инженерные системы. На проектирование планируется потратить 65,8 млн рублей. Начальная цена всего контракта — свыше 345 млн рублей.

Кроме самого Мавзолея, подрядчику еще нужно будет подготовить проекты реставрации других исторических объектов Кремля, в том числе Большого и Теремного дворцов.

В 2025 году Мавзолей ремонтировали. Тогда на обновление выделили 19,6 млн рублей. В феврале он закрывался для посетителей на два месяца.

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