Каратисты Подмосковья завоевали серебро и бронзу на международном турнире

Ксения Белякова и Варишан Бакиров завоевали две медали на международном турнире «Москва – Вселенная каратэ 2026» во Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Ксения Белякова из СШОР по единоборствам в Люберцах стала серебряным призером в кумите в весовой категории до 68 кг. В финале она уступила более опытной сопернице из Индонезии.

В октябре 2026 года Белякова выиграла золото международного «Кубка Маршала А. И. Покрышкина» в Новосибирске. В сентябре она завоевала бронзу чемпионата России по каратэ в Южно-Сахалинске.

Варишан Бакиров из СШОР «Клин спортивный» в Клину получил бронзовую медаль в ката, победив спортсмена из Черногории. В сентябре 2026 года он стал серебряным призером чемпионата России в Южно-Сахалинске.

Турнир «Москва – Вселенная каратэ 2026» собрал более 400 спортсменов из 47 стран. В течение трех дней участники боролись за медали в ката и кумите. К соревнованиям допускались только атлеты из топ-100 мирового рейтинга.

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.