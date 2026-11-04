Умер культовый режиссер эротических фильмов Тинто Брасс

В районе 10:30 в среду в Риме скончался известный кинорежиссер Тинто Брасс, ему было 93 года, сообщает агентство ANSA .

Об этом рассказали его жена Катерина Варци и его дети — Бонифачо и Беатриче Брасс.

Похороны кинорежиссера пройдут в узком семейном кругу.

Тинто Брасс родился в Милане 26 марта 1933 года. В ранний период творчества Брасс пробовал себя в разных жанрах. Он снимал комедии, новеллы, фильмы с претензией на интеллектуальность. Также он некоторое время увлекался психологическими откровениями и создал кинопародию. Но в итоге итальянец окончательно утвердился в кинематографе эротических фантазий.

Брасс снял около 30 фильмов, самые известные — «Калигула», «Все леди делают это», «Салон Китти», «Монамур», «Шалунья».

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