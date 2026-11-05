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Самара оказалась в блэкауте из-за повреждения проводов упавшим деревом

Происшествия

Упавшее из-за сильного ветра дерево повредило линию электропередач в Самаре. Город погрузился в блэкаут, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Местные жители рассказали, что проблемы со светом начались около часа назад. Жители Советского, Кировского и Промышленного районов пожаловались на скачки напряжения.

Вскоре появилось видео пожара у стадиона «Заря». На кадрах видно, что там упало дерево и, предположительно, повредило электрические провода.

Согласно данным местных СМИ, из-за скачка электричества многие горожане застряли в лифтах. Ожидание помощи может быть долгим из-за большого количества обращений.

Электричество обещают вернуть в ближайшее время.

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