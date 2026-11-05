Гендиректор московской компании украл у соседки покупку из «Золотого Яблока»

В Москве генеральный директор компании украл у соседки покупку из магазина торговой сети «Золотое Яблоко», сообщает телеканал РЕН ТВ .

24-летняя москвичка заказала сумку за 4,9 тыс. рублей. Курьер оставил коробку у двери и прислал фото. Хозяйки не оказалось дома, поэтому она собиралась забрать покупку позже.

Коробка на дверной ручке приглянулась 37-летнему соседу. Мужчина, убедившись, что за ним никто не следит, забрал посылку. Обнаружившая пропажу девушка обратилась в полицию.

Правоохранители вычислили злоумышленника и доставили в отдел для дальнейших разбирательств. Выяснилось, что мужчина является гендиректором компании. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).

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