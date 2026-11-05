Мужскую туалетную воду Chanel запретили продавать в ЕС из-за опасного вещества

Мужскую парфюм Allure Homme от Chanel запретили продавать в Евросоюзе из-за опасного для здоровья вещества, сообщается на сайте ЕС.

В партии духов обнаружили лилиал — вещество, запрещенное к использованию в косметике на территории Евросоюза.

Компонент добавляют для аромата, при этом потребители и не догадываются, что он может негативно влиять на репродуктивную систему, а также вызывать сильные кожные аллергические реакции.

Ранее парфюмер объяснила, почему любимые духи перестают ощущаться. При этом окружающие продолжают его чувствовать.

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