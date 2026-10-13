Байкеры в Новой Москве выстрелили в глаз 17-летнему правдолюбу из-за замечания

В Новой Москве 17-летний юноша пострадал в ходе конфликта с мотоциклистами, которым он сделал замечание, сообщает «МК: срочные новости» .

Инцидент произошел в поселке Знамя Октября. 17-летний парень днем отправился гулять, а вечером пришел домой с окровавленным лицом и заплывшим глазом. Родители тут же вызвали скорую помощь, пострадавшего госпитализировали.

Парень рассказал, что вступил в конфликт с подростками на байках. Он частенько делал им замечания из-за того, что те нарушают ПДД. Парень-правдолюб даже читал им лекцию об административных правонарушениях. В ходе очередной перепалки байкеры разозлились и выстрелили юноше в глаз из пневматического пистолета.

К счастью, сам глаз оказался не поврежден. Хирургам пришлось зашивать поврежденные ткани. Вскоре после операции подростка отпустили домой.

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