В Шахматове проводят авторские экскурсии о жизни и творчестве Блока

Музей-заповедник Д. И. Менделеева и А. А. Блока в Солнечногорске предлагает по будням авторские экскурсии в усадьбе Шахматово. Программы посвящены личной жизни и творческому пути Александра Блока, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В усадьбе Шахматово музея-заповедника Д. И. Менделеева и А. А. Блока в городском округе Солнечногорск по будням проводят авторские экскурсии о поэте Серебряного века.

Наталья Коваленко на экскурсии «Бал бумажных дам» рассказывает о женщинах, повлиявших на творчество Блока. Среди прототипов литературных образов, адресатов стихов и героинь его личных драм — Любовь Менделеева, Наталья Волохова, Любовь Дельмас и другие современницы поэта.

Экскурсия Анны Анкудиновой «Знакомьтесь: Сашура» посвящена дворянскому детству и юности Блока. Участники узнают о воспитании и обучении дворянских детей, играх аристократической молодежи, роли кормилиц, нянь и гувернеров.

Ирина Ляхович на экскурсии «И веял ландшафт строкой Блока» исследует связь природы и творчества поэта. Во время прогулки по территории музея-заповедника посетители узнают исторические факты и вспомнят его стихи.

Валерий Чехомов в программе «Русь моя, жизнь моя» рассматривает поэзию Блока через знаменитые стихотворения о России. Экскурсия сочетает авторскую подачу материала и проникновенное чтение стихов.

Начало экскурсий — в 12:00 и 14:00. Возрастная категория — 0+. Подробная информация, расписание и билеты доступны на сайте музея-заповедника Д. И. Менделеева и А. А. Блока.

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