В Балашихе провели межрегиональный турнир по спортивной гимнастике

Почти 500 спортсменов из разных городов России участвовали в турнире «Первый. Космический!» 11 октября в центре гимнастики «Балашиха». Соревнования посвятили 69-й годовщине запуска первого в мире искусственного спутника Земли, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Межрегиональный турнир прошел в физкультурно-оздоровительном комплексе центра гимнастики «Балашиха». Юных участников приветствовал летчик-космонавт, Герой России, мастер спорта СССР по спортивной гимнастике Александр Лазуткин. Он отметил, что такие соревнования помогают сохранять среди молодежи память о важных событиях страны.

«Запуск первого искусственного спутника Земли ознаменовал собой начало новой космической эры. Благодаря этому событию тысячи мальчишек и девчонок стали мечтать о полете в космос. Моя подготовка к космическому полету началась именно в зале спортивной гимнастики. Именно любовь к спорту помогла мне преодолеть все трудности и совершить свой полет в космос», — подчеркнул Александр Лазуткин.

В соревнованиях участвовали воспитанники ведущих гимнастических школ России, в том числе клуба «Динамо-Москва имени М. Я. Воронина», Московского училища олимпийского резерва № 1, специализированных школ олимпийского резерва по спортивной гимнастике из Калуги, Белгорода, Донецка и Нижнего Новгорода. Также выступили представители спортивных школ и клубов Московской области.

В центре спортивной и художественной гимнастики «Балашиха» занимаются более 1000 юных спортсменов. Гимнасты показывают высокие результаты на областных и Всероссийских соревнованиях. Занятия организованы для детей от 3 до 17 лет. Тренировки проводят опытные тренеры, среди которых есть мастера спорта России международного класса.

Президент клуба Константин Шурыгин сообщил, что в ближайшее время в микрорайоне Гагарина откроют еще один филиал центра гимнастики. Он отметил, что это расширит возможности для занятий гимнастикой и физического развития детей.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.