Школьники Химок приняли участие в первой смене по кибербезопасности

Учащиеся пяти образовательных учреждений Химок 12 октября приняли участие в профильной смене «Кибербудущее» в детском оздоровительном комплексе «Левково». В течение недели они изучали правила безопасности в интернете и применяли знания в командных испытаниях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участниками смены «Кибербудущее» стали учащиеся образовательных учреждений «Лига Первых», лицея № 10, Аэрокосмического лицея, школы № 14 и «Триумф» в Химках. Недельная программа включала обучение безопасному поведению в интернете и практические командные задания.

«Современное образование не ограничивается школьной программой. Важно, чтобы ребята могли применять свои знания в реальной жизни, в том числе в цифровой среде», — отметила начальник управления по образованию администрации Химок Ирина Болгова.

Одним из ключевых событий стала командная игра «Операция «Разоблачение»». Школьники прошли пять раундов: выполняли задания на логику и цифровую грамотность, искали кодовую фразу и соревновались в финальном испытании. По итогам программы участники получили дипломы и памятные призы.

Смена продолжила региональный проект «Киберуроки», который в пилотном формате охватил 76 тысяч учеников из 215 школ Подмосковья. Для наиболее активных участников впервые организовали отдельную профильную программу. Она позволила школьникам Химок расширить знания о цифровой безопасности и проверить их в командной работе.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.