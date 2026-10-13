«Московская кофейня на паяхъ» из Рузского округа участвовала в «Золотой осени»

ЗАО «Московская кофейня на паяхъ» из Тучкова представило продукцию на стенде Московской области на XXVIII Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в 2026 году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Представители Рузского муниципального округа приняли участие в XXVIII Российской агропромышленной выставке «Золотая осень». Предприятие ЗАО «Московская кофейня на паяхъ», расположенное в Тучкове, представило продукцию на стенде Московской области.

В этом году выставка объединила 19 регионов России, 51 ведущего производителя сельхозтехники и оборудования, разработчиков инновационных решений для агропромышленного комплекса и племенные хозяйства. Участники представили достижения сельского хозяйства, инновации и технологии. Особое внимание уделили современным образовательным технологиям для подготовки кадров и долгосрочного развития отрасли.

«Участие «Московской кофейни на паяхъ» во Всероссийской выставке — это отличный пример того, как производители уверенно заявляют о себе на федеральном уровне. Благодарю коллектив предприятия за труд и стремление развиваться», — прокомментировал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Депутат совета депутатов Рузского муниципального округа Андрей Сорокин отметил качество продукции, технологии и потенциал предприятия. Он подчеркнул, что такие выставки помогают выходить на новые рынки и привлекать инвестиции, и поблагодарил коллектив за вклад в экономику округа.

Чтобы на полках магазинов всегда были качественные продукты, по нацпроекту «Продовольственная безопасность» поддерживают развитие отечественного агропромышленного комплекса. Большое внимание уделяют кадрам: в отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.