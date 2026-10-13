Юные футболисты Химок вошли в пятерку лучших команд Центрального округа

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по футболу в Химках завершили сезон 2026 года в Юношеской футбольной лиге «Центр», войдя в пятерку сильнейших команд Центрального федерального округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Команды «СШОР Химки» представили округ в двух возрастных группах в крупнейшем региональном соревновании под эгидой Российского футбольного союза. За семь месяцев спортсмены сыграли 30 туров, соперничая с 16 сильнейшими командами из Воронежа, Тамбова, Ярославля, Костромы, Липецка, Орла, Брянска, Калуги и других городов Центрального федерального округа.

Заключительный, 30-й тур прошел на стадионе «Новые Химки». Химкинские футболисты встретились с ровесниками из футбольной академии Смоленской области. Результаты этих матчей закрепили позиции команд в итоговой таблице и определили расстановку перед вручением наград.

Тренеры и руководство школы назвали попадание в пятерку лучших значимым достижением и важным этапом в становлении юных спортсменов.

При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в Химках укрепляют спортивную инфраструктуру, расширяют календарь турниров и создают условия для развития юных атлетов. Программы, реализуемые по инициативе главы региона, помогают готовить резерв для профессионального спорта и вовлекать тысячи детей в регулярные занятия.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.