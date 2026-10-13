Семь проектов Подмосковья вышли в финал премии Russian Event Awards

Семь проектов Московской области стали лауреатами отборочного полуфинала Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, который прошел 7–10 октября в Йошкар-Оле. Они вышли в Общенациональный финал, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Проекты Подмосковья заняли три первых, одно второе и три третьих места в отборочном полуфинале премии Russian Event Awards.

Первые места получили: — гала-концерт II фестиваля Московской области «Область танцевальных культур» в Королеве — в номинации «Лучшее молодежное туристическое событие»; — гала-концерт II фестиваля иллюзионного искусства Московской области «Маги в парках» в Коломне — в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства (фестивали, праздники) среди городов с населением свыше 100 000 человек»; — театрализованные ледовые спектакли в парках и общественных пространствах Подмосковья, представленные Красногорском, — в номинации «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал».

Второе место занял проект «Заветы Сергия Радонежского» из Сергиева Посада в номинации «Лучшее духовно-просветительское (религиозное, паломническое) туристическое событие».

Третьи места присудили: — гала-концерту Московского областного фестиваля по фигурному катанию «Хрустальный лед» в Пушкино — за лучшее туристическое событие в области спорта; — вернисажу керамики «ГжельФест» в Раменском — за лучшее туристическое событие по популяризации народных художественных промыслов и ремесел; — дендропарку музея-заповедника «Дмитровский кремль» в Дмитрове — в номинации «Лучший парк — центр туризма города».

В 2026 году на отборочный этап поступило 147 заявок из 71 населенного пункта 39 регионов России. Среди участников — авторы туристических проектов, организаторы событий, представители туристической отрасли и производители сувенирной продукции.

Всех обладателей первых, вторых и третьих мест пригласят в Общенациональный финал Russian Event Awards. Он пройдет 19–21 ноября в Ярославле.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.