В Электростали провели XIV Открытый кубок по боксу памяти Николая Второва

XIV Открытый кубок по боксу памяти основателя города Николая Александровича Второва прошел в Электростали с 8 по 11 октября. В турнире участвовали более 200 юниоров и юношей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 8 по 11 октября в Электростали прошел XIV Открытый кубок по боксу памяти основателя города Николая Александровича Второва. Турнир собрал более 200 юниоров и юношей из Москвы, Московской, Владимирской, Рязанской и Ростовской областей, Пермского края и ДНР.

Бои на ринге проходили в течение трех дней. Участники продемонстрировали тактико-техническую и физическую подготовку, а также стремление к победе. Комплексную школу олимпийского резерва «Электросталь» представили 14 боксеров.

Первые места заняли Захар Лосев в весовой категории 50 кг, Сергей Гусев в категории 48 кг и Артур Осипов в категории 92 кг. Вторыми стали Максим Семакин (50 кг), Иван Катков (63 кг) и Владимир Иванов (75 кг).

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.