Два петербургских альбома вошли в первый тур Grammy Awards 2027

Альбомы группы DOMINIA и пианиста Георгия Жерякова прошли в первый тур музыкальной премии Grammy Awards 2027, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Оба проекта связал продюсер, кинокомпозитор и саунд-дизайнер Станислав Полеско. Он отметил, что качественная музыка находит отклик, и призвал музыкантов смелее заявлять о новых работах.

Альбом Tamas группы DOMINIA включает восемь треков и отражает духовные поиски исполнителей. Коллектив сочетает тяжелый doom/death metal с академической скрипкой.

«Основой для всего нашего творчества является поиск некоего светлого начала в нашем довольно непростом мире и в довольно непростых темных недрах человеческого подсознания», — рассказал участник DOMINIA Дмитрий Ришко.

В альбом Георгия Жерякова Bach: The Saddest Transcriptions for Piano вошли восемь транскрипций: пианист исполнил на фортепиано произведения Баха, изначально написанные для других инструментов. Среди них есть как известные, так и малоизвестные широкой аудитории сочинения. Композитор отметил, что интерес к российской музыке вдохновляет на новые проекты.

Церемония вручения наград «Грэмми» состоится 7 февраля 2027 года.

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