RT выяснил, сколько фильм должен собрать в прокате для окупаемости

Российскому фильму нужно собрать в кинотеатрах примерно вдвое больше своего производственного бюджета, чтобы выйти в ноль, сообщает RT .

Экономия на производстве большого кино стала одной из главных задач индустрии в России. Значительную часть кассовых сборов получают кинотеатры и прокатчики.

«Фильмы с бюджетом выше определенной суммы в российском прокате математически не отбиваются — половину надо отдать кинотеатрам, дальше — прокатчику», — сообщил RT на условиях анонимности эксперт по экономике платформ.

«Чебурашка» собрал в России 6,7 млрд рублей при бюджете 850 млн рублей. «Викинг» при бюджете 1,2 млрд рублей получил 1,5 млрд рублей и не окупил производство за счет российской кинотеатральной кассы. По расчетам RT, высокую отдачу показали также «Движение вверх», «Т-34» и «По щучьему велению», а неудачными примерами стали «Союз спасения», «Красный шелк» и «Кракен».

По словам эксперта, бюджет определяет жанр: почти всю кассу обеспечивает национальный зритель. Пока искусственный интеллект не сделает дорогую графику окупаемой, экономического стимула менять процесс нет.

Гендиректор «Москино» Георгий Прокопов рассказал, что искусственный интеллект уже помогает экономить: фильм с компьютерной графикой стоит 600—800 млн рублей, а с использованием ИИ — 450—500 млн рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.