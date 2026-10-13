В Пушкинском округе продали участок по самой высокой цене недели на торгах

Земельный участок в поселке Правдинский Пушкинского округа продали за 4,9 млн рублей — это самая высокая итоговая цена на земельно-имущественных торгах с 5 по 9 октября 2026 года, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области совместно с Региональным центром торгов провел 90 земельно-имущественных аукционов с 5 по 9 октября 2026 года. Самую высокую итоговую цену недели зафиксировали при продаже участка для ведения личного подсобного хозяйства в поселке Правдинский Пушкинского округа.

В аукционе по продаже участка площадью 10 соток участвовали четыре претендента. Стартовая цена составляла 3 411 440 рублей, итоговая — 4 946 588 рублей. Победителем торгов становится участник, предложивший наивысшую цену. Если к аукциону допущен только один участник, он может приобрести лот по начальной стоимости.

Найти участок или помещение в Московской области можно на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ. Пользователи могут выбрать объект по расположению, площади, цене и формату приобретения — аренде или продаже. Портал также позволяет построить маршрут от участка до ближайшей аптеки, магазина, салона красоты или кинотеатра.

На странице комитета по конкурентной политике Московской области в мессенджере МАКС регулярно публикуют подборки актуальных лотов и информацию о торгах в Подмосковье. Там также рассказывают, где найти выставленные на торги имущество и земельные участки и как подать заявку на участие в аукционе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.