Росстат проведет ежегодную просветительскую акцию «Статистический диктант»

С 13 по 22 октября Федеральная служба государственной статистики проведет ежегодную просветительскую акцию «Статистический диктант» в онлайн-формате. Проект впервые состоялся в 2019 году и с тех пор привлек свыше 157 тысяч человек, сообщает «МВД Медиа» .

Нынешняя акция посвящена 215-летию Росстата. Ведомство ведет свою историю с 1811 года, когда в России была создана первая государственная статистическая служба. За прошедшие десятилетия страна прошла путь от рукописных отчетов до цифровых данных, которые сегодня используются повсеместно. В честь юбилея диктант получил особый формат: он продлится ровно 215 часов — по одному часу за каждый год истории службы.

Цель онлайн-тестирования — сформировать статистическую грамотность как базовую компетенцию современного человека, а также развить навык критического восприятия и интерпретации данных, научить применять их в быту и профессиональной сфере. Задания составлены на основе реальной информации, предоставленной Росстатом, в том числе о промышленности и рынке труда.

Участие в диктанте доступно не только россиянам, но и жителям других стран. В 2025 году проект объединил 39 государств.

Тестирование пройдет на двух уровнях сложности — школьном и углубленном. Для участников от 12 до 18 лет предусмотрено 15 вопросов, на ответы дается 40 минут. Задания проверят знания по теории вероятностей и статистике, логику и умение работать с данными. Взрослым предлагается 30 вопросов, на которые отводится 60 минут.

В итоге прохождение диктанта поможет правильно сопоставлять данные, замечать тенденции, отличать факты от манипуляций, а также научит проверять источники и глубже понимать новости.

После завершения тестирования все участники получат именной сертификат в электронном виде.

Подробности об акции опубликованы на сайте https://sd.rosstat.gov.ru/.