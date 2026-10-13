Леденец на палочке: Колдун рассказал, как сохраняет отношения с женой 25 лет

Дмитрий Колдун поделился историей отношений с Викторией, которые начались 25 лет назад. Певец считает важными взаимное уважение и терпимость, сообщает «Сайт MK.Ru» .

Артист опубликовал фотографию с будущей женой, сделанную 25 лет назад. Они познакомились в школе: Виктория училась в девятом классе, Дмитрий — в одиннадцатом. Встречаться пара начала 8 октября 2001 года. Позже Виктория призналась, что поспорила с подругами на леденец на палочке, что начнет встречаться с вокалистом школьной группы.

Пара поженилась спустя 10 лет отношений. До свадьбы они расставались на два-три месяца, но вновь сошлись. Колдун также связал стремление сохранить семью с пережитым в детстве разводом родителей: тогда ему было шесть лет.

Певец рассказал, что старается первым идти на уступки и обсуждать проблемы. Частые гастроли, по его мнению, помогают супругам не надоедать друг другу. Дмитрий обеспечивает семью, Виктория заботится о детях и доме. После возвращения артист старается проводить время с близкими; супруги подстраиваются друг под друга и при необходимости делят обязанности.

«Ты просто делаешь свой выбор каждый день. Выбираешь быть с тем человеком, которого для себя нашел, или не выбираешь. Вот я так выбираю уже 25 лет», — сказал Колдун.

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