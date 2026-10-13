В Москве пройдет конференция по профилактике и выявлению коррупционных правонарушений

Жители Московской области получат возможность стать участниками научно-практической конференции под названием «Информационно-аналитические методы профилактики и выявления коррупционных правонарушений». Организатором мероприятия выступает Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», а пройдет оно в Москве с 18 по 20 ноября 2026 года, сообщает «Подмосковье сегодня» .

В ходе конференции планируется обсуждение актуальных механизмов государственной антикоррупционной политики, вопросов улучшения информационно-аналитического сопровождения работы органов публичной власти, а также применения цифровых технологий и инструментов искусственного интеллекта в соответствующих процессах и не только. К участию приглашены представители Администрации Президента РФ, федеральных органов исполнительной власти, региональных органов государственной власти и не только.

Отдельным событием конференции станет Всероссийский конкурс профессионального мастерства для работников антикоррупционной сферы «Лидеры антикоррупционной деятельности Центрального федерального округа». Его цель — развитие профессиональных и управленческих навыков специалистов, занимающихся профилактикой коррупционных и других правонарушений. Конкурс пройдет в виде практико-ориентированных командных испытаний.

Желающие принять участие в конференции и конкурсе могут подать заявки до 20 октября 2026 года, отправив их на электронную почту: ashegelman@hse.ru.

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