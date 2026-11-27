В Химках депутат и молодогвардейцы передали подарки детям в поликлинике
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Депутат совета депутатов городского округа Химки Руслан Шаипов и молодогвардейцы 26 ноября посетили детскую поликлинику и передали подарки юным пациентам в рамках партийного проекта «Единой России» «Добрая комната», сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Руслан Шаипов во время визита в детскую поликлинику обсудил с медицинским персоналом потребности учреждения в дополнительном оснащении. Сотрудники рассказали, что для пеленальных столиков нужны специальные матрасы.
«Важно не только радовать детей подарками, но и создавать комфортные условия для маленьких пациентов и их родителей. В ходе общения с медицинским персоналом мы обозначили вопросы, которым необходимо уделить особое внимание. Продолжим работу в этом направлении», — отметил Руслан Шаипов.
В рамках проекта «Добрая комната» активисты «Единой России» и молодогвардейцы помогают медицинским учреждениям создавать комфортную атмосферу для детей и снижать тревожность юных пациентов при посещении врачей.
Проект в Химках координирует руководитель местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Анастасия Подгорная.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.
«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.