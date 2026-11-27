В Химках депутат и молодогвардейцы передали подарки детям в поликлинике

Депутат совета депутатов городского округа Химки Руслан Шаипов и молодогвардейцы 26 ноября посетили детскую поликлинику и передали подарки юным пациентам в рамках партийного проекта «Единой России» «Добрая комната», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Руслан Шаипов во время визита в детскую поликлинику обсудил с медицинским персоналом потребности учреждения в дополнительном оснащении. Сотрудники рассказали, что для пеленальных столиков нужны специальные матрасы.

«Важно не только радовать детей подарками, но и создавать комфортные условия для маленьких пациентов и их родителей. В ходе общения с медицинским персоналом мы обозначили вопросы, которым необходимо уделить особое внимание. Продолжим работу в этом направлении», — отметил Руслан Шаипов.

В рамках проекта «Добрая комната» активисты «Единой России» и молодогвардейцы помогают медицинским учреждениям создавать комфортную атмосферу для детей и снижать тревожность юных пациентов при посещении врачей.

Проект в Химках координирует руководитель местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Анастасия Подгорная.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.