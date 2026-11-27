Конкурс «Умный пешеход» направлен на профилактику дорожно-транспортного травматизма и повышение безопасности на дорогах. Из 18 команд, подавших заявки, в финал вышли пять.

Участники прошли три испытания: представили выступления о безопасности пешеходов, ответили на вопросы по правилам дорожного движения и предложили идеи новых дорожных знаков. Среди них — предупреждения об опасности использования наушников на дороге, слепых зонах крупногабаритного транспорта и рисках, связанных с длинными шарфами.

В творческих выступлениях команды объяснили, почему опасно отвлекаться на гаджеты и терять бдительность на пешеходных переходах. Также они напомнили правила поведения в общественном транспорте и меры предосторожности при использовании средств индивидуальной мобильности.

Победителем стала команда «Жезл» Видновской школы № 5. Второе место занял «Навигатор» Видновской школы № 11, третье — «Светофор» Развилковской школы. В финале также выступили «Дорожный патруль» Видновской школы № 10 и отряд юных инспекторов движения «Страж» Бутовской школы № 1.

«Главный результат конкурса — не занятое место, а знания, которые ребята получают и передают своим друзьям. Важно, чтобы правила дорожного движения стали для них не просто теорией, а привычной частью повседневной жизни», — отметила председатель жюри, директор центра детского творчества «Импульс» Анна Соловьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности приведения в порядок пешеходных переходов возле подмосковных образовательных учреждений к началу учебного года.

«Все, что касается пешеходных переходов, парковок — это тоже важная работа при подготовке к новому учебному году. У нас каждая школа должна иметь все необходимое, чтобы родители могли удобно высаживать детей из машин, а ребята — безопасно идти на учебу по тротуару», — сказал Воробьев.