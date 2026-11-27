В четверг, 26 ноября, в филиале ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» прошла беседа с первокурсниками о безопасности дорожного движения. Мероприятие организовали совместно с сотрудниками Госавтоинспекции МУ МВД России «Власиха».

Встречу посвятили профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и правилам безопасного поведения на дороге. Студенты получили буклеты с напоминаниями об этих правилах.

Также в преддверии Дня матери студенты техникума приняли участие в онлайн-флешмобе «Стихи о маме». Через поэзию участники выразили мамам любовь и благодарность за поддержку и веру в своих детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.