Студентам Одинцовского техникума напомнили о безопасности на дорогах
Фото - © ГБПОУ МО «Одинцовский техникум»
Первокурсники филиала «Одинцовского техникума» 26 ноября посетили беседу о правилах дорожного движения. Встречу организовали совместно с сотрудниками Госавтоинспекции МУ МВД России «Власиха», сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В четверг, 26 ноября, в филиале ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» прошла беседа с первокурсниками о безопасности дорожного движения. Мероприятие организовали совместно с сотрудниками Госавтоинспекции МУ МВД России «Власиха».
Встречу посвятили профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и правилам безопасного поведения на дороге. Студенты получили буклеты с напоминаниями об этих правилах.
Также в преддверии Дня матери студенты техникума приняли участие в онлайн-флешмобе «Стихи о маме». Через поэзию участники выразили мамам любовь и благодарность за поддержку и веру в своих детей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.
«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.