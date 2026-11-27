Активисты «Единой России» из муниципалитетов Подмосковья на этой неделе отправили бойцам СВО транспорт, генераторы, медикаменты и другие необходимые вещи. С начала года из региона в зону спецоперации доставили около 3 тыс. тонн помощи, сообщает пресс-служба отделения «Единой России» Московской области.

Летчик-космонавт, депутат Мособлдумы Елена Серова вместе с предпринимателями, волонтерами и жителями собрала груз по запросу военнослужащих из Сергиева Посада. Для 423-го мотострелкового Ямпольского полка и подразделения 7-й разведывательной бригады передали медикаменты, окопные свечи, маскировочные сети, генератор, антидроновые одеяла и антитепловизорные пончо. Автомобиль с грузом уже прибыл к месту назначения.

Из Дмитровского округа 18-му отряду «Барс» направили около 10 тонн помощи, включая «Ниву», два мотоцикла, генератор и питьевую воду.

Активист «Боевого братства» из Лотошино Сергей Кручинин с товарищем доставили около тонны груза в ЛНР, ДНР и Запорожскую область. В Мариуполе они передали бойцам-землякам письма от родных. Также из Лотошино отправили бензиновый генератор, стройматериалы и расходники для фронтового быта.

Из Шаховской груз по запросам военнослужащих направили на Донецкое направление. Муниципальный депутат от «Единой России», участник гуманитарной миссии Андрей Гриднев подчеркнул, что участники стараются откликаться на каждую просьбу бойцов.

В Люберцах собрали продукты, питьевую воду, медикаменты и предметы первой необходимости. Депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско передал организации «Золотые руки Ангела» материалы для плетения маскировочных сетей и отметил вклад волонтеров в общую помощь.

Из Богородского округа направили вещи первой необходимости бойцам, проходящим лечение в филиале Главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко.

Поддержка участников СВО и их близких — ключевое направление народной программы «Единой России». В прошлом году подмосковные партийцы отправили в зону СВО более 5 тыс. тонн помощи. С начала спецоперации военнослужащим и жителям новых регионов передали более 20 тыс. тонн грузов.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.