В Москве уровень загруженности автомобильных дорог достиг 8 баллов. Наиболее сложная ситуация сложилась в центральной части столицы, на Садовом и Третьем транспортном кольцах, а также на больших участках МКАД, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Карты» .

Большие пробки зафиксированы в районе подмосковных Химок и соединения с Москвой. Также заторы есть на севере, востоке и юге МКАД.

Кроме того, в красной и бордовой зонах оказались многие вылетные магистрали и подъезды к городу со стороны Подмосковья, включая направления в сторону Люберец, Железнодорожного, Домодедово, Коммунарки и Одинцово. Заторы осложняются погодными условиями.

В столице держится температура около минус 2 градусов и идет снег. На карте отмечены многочисленные дорожные инциденты и ограничения движения.

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