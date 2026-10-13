Естественное освещение помогает регулировать суточные ритмы организма. Специалисты также связывают его с чувствительностью к инсулину, сообщает «Крымская газета» .

Осенью, когда световой день сокращается, уровень депрессии возрастает. Свет влияет на сон и бодрствование, гормональный баланс и аппетит. Даже в пасмурный день естественное освещение сильнее искусственного.

«Солнечный свет утром, попадая на сетчатку глаза, помогает снизить уровень кортизола, гормона стресса, который повышает сахар крови. Если каждый день хотя бы 10–15 минут в первой половине дня проводить на улице под солнечным светом, можно повысить чувствительность к инсулину на 20–30%. Если нет возможности выходить на улицу, то можно приобрести лампу с диапазоном яркого солнечного света и утром ее включать минимум на 15 минут», — сказала врач-эндокринолог Ольга Павлова.

Для светотерапии используют сертифицированные аппараты. Обычно рекомендуют лампу яркостью 10 000 люкс, утренний сеанс на 20–30 минут и расстояние 30–60 см от источника света. При побочных эффектах расстояние увеличивают, снижая интенсивность воздействия.

Перед процедурой обязательна консультация окулиста. Среди противопоказаний — глаукома, ретинопатия, катаракта, биполярное расстройство, эпилепсия, судорожные припадки в анамнезе, прием лекарств и заболевания, повышающие чувствительность к свету.

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