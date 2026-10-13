Врач-иммунолог Шуппо назвала 5 продуктов для меню в сезон простуд

Иммунолог Ольга Шуппо рекомендовала включить в осенне-зимний рацион красный сладкий перец, брокколи, морковь, клюкву и чеснок для поддержки иммунной системы, сообщает MIR24.TV .

Питание играет вспомогательную роль в профилактике острых респираторных вирусных инфекций. Ни один продукт не гарантирует защиту от болезни, но полезный рацион может снизить риски и помочь легче перенести инфекцию.

Красный сладкий перец богат витамином C, который участвует в синтезе коллагена и поддержании защитного барьера слизистых. Его клетчатка полезна для микрофлоры кишечника. Семена стоит удалять: в большом количестве они могут вызвать дискомфорт.

Брокколи содержит витамины А, С и Е, а также пищевые волокна. Морковь дает бета-каротин, который организм превращает в витамин А. Для усвоения жирорастворимых витаминов ее стоит сочетать с маслом, сметаной, йогуртом или орехами.

Клюква содержит витамин C и проантоцианидины — вещества, мешающие бактериям прикрепляться к слизистым. Чеснок обладает антибактериальными свойствами, но при отдельных состояниях требует осторожности.

Шуппо посоветовала разнообразить меню и готовить овощи на пару или тушить: долгая варка разрушает часть витамина C.

«В межсезонье не стоит забывать про другие важные вещи для профилактики простуд, включая качественный режим сна и физическую активность», — подытожила Ольга Шуппо.

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