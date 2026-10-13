В Подмосковье установили 1305 новых камер «Безопасного региона»

Система «Безопасный регион» в Московской области пополнилась 1305 видеокамерами в сентябре 2026 года. Их разместили в общественных местах, на социальных объектах и подъездах многоквартирных домов, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Новые камеры обеспечивают дополнительные меры защиты жителей. Места их установки определяют межведомственные рабочие группы, действующие в каждом городском округе.

Больше всего камер в сентябре установили в Одинцовском, Ленинском, Богородском, Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском и Пушкинском городских округах, а также в Химках.

Всего к системе «Безопасный регион» в Подмосковье подключено 176,6 тыс. камер. В сентябре видеонаблюдение помогло раскрыть 356 преступлений и составить 328 протоколов об административных правонарушениях.

«Видеокамеры появляются именно там, где они нужнее всего: у школ и детских садов, на оживленных перекрестках и на подъездах. Система видеонаблюдения «Безопасный регион» продолжает расти вместе с областью, чтобы каждый житель чувствовал себя защищенным в любое время суток», — подчеркнул руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.