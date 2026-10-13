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Команда из Луховиц стала третьей в финале конкурса «Безопасное колесо»

Юные инспекторы движения из школы № 9 в Луховицах заняли третье место в общекомандном зачете Всероссийского конкурса «Безопасное колесо». Церемония закрытия юбилейного, 45-го финала прошла 10 октября в Геленджике, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Команда «Ребятки из девятки» из школы № 9 в Луховицах представила Московскую область на Всероссийском финале конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» и заняла третье место в общекомандном зачете.

В команду вошли Марианна Никонова, Дарья Ляляева, Артем Кузьминов и Арсений Фадеев. Руководителем выступила Елена Ратникова. Дарья Ляляева по итогам всех конкурсных станций победила в личном зачете среди девушек.

Торжественная церемония закрытия юбилейного, 45-го финала состоялась 10 октября в Геленджике. В соревнованиях участвовали команды — победители региональных этапов из разных субъектов Российской Федерации.

В течение шести конкурсных дней участники демонстрировали знания правил дорожного движения и основ безопасности жизнедеятельности, навыки оказания первой помощи и умение работать в команде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.