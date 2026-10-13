Бывший гендиректор «Спартака» не считает переход Даку в команду ошибкой

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин поддержал приобретение Мирлинда Даку. По его оценке, футболисту нужно время, чтобы освоиться в новой команде, сообщает Metaratings.ru .

Даку перешел в московский клуб из «Рубина» в августе 2026 года и подписал контракт на три года.

Албанский нападающий провел за «красно-белых» девять матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.

«Не думаю, что „Спартак“ промахнулся. Даку в другой команде, в „Рубине“, доказал свои футбольные возможности и качества. Игрок приходит в новую команду, ему нужно вписаться в коллектив, и коллектив должен его принять. Есть масса человеческих причин, которые влияют на игровой тонус футболиста. Полгодика нужно, чтобы адаптироваться. Не может игрок прийти в чужой коллектив и сразу заиграть на 100 процентов. Думаю, Даку себя еще покажет», — сказал Заварзин.

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