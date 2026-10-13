Пьяный мужчина с ружьем запер жену и обстрелял полицейского в Ингушетии
Мужчина с ружьем устроил стрельбу при троих детях в Ингушетии. Сначала он запер жену в доме, а затем открыл огонь по прибывшему на место полицейскому, сообщает «112».
Виновник инцидента — 37-летний житель села Экажево. Он удерживал супругу в доме и угрожал ей ружьем. Свидетелями жутких событий стали трое несовершеннолетних детей, которые находились во дворе.
В момент происшествия мужчина был пьян. Когда на место приехал полицейский, неадекват несколько раз выстрелил в его сторону.
Вскоре на место прибыло подкрепление — подозреваемого задержали сотрудники МВД при поддержке Росгвардии. В отношении него завели уголовное дело.
Вскоре ему изберут меру пресечения. Следствие настаивает на отправке подозреваемого под стражу.
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