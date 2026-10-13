В Ленинском округе расширят ЖК «Гранель Живописный» почти до 7 тыс жителей

Жилой комплекс «Гранель Живописный» в Ленинском округе станет микрорайоном почти на 7 тыс. жителей. Рядом с четырьмя построенными домами возведут еще 16 восьмиэтажных корпусов и разовьют социальную инфраструктуру, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Строительство второй очереди ЖК «Гранель Живописный» уже началось. Сейчас возводят два жилых дома и канализационную насосную станцию. Новые корпуса строят на территории площадью 59 гектаров вблизи деревни Спасское в Ленинском округе.

В первой очереди комплекса сдали четыре дома на 1078 квартир. На первом этаже одного из них работает детский сад на 130 мест. Проект расширения предусматривает еще 16 восьмиэтажных корпусов и развитие социальной инфраструктуры. Микрорайон будет рассчитан почти на 7 тыс. жителей.

Надзор за строительством осуществляет Главгосстройнадзор Московской области. На площадке корпуса № 2 инспекторы ведомства и специалисты ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» обследовали несущие конструкции здания, проверили качество железобетонных элементов и монтажа металлоконструкций. Завершить корпус планируют в III квартале 2027 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть программу, предполагающую появление новых домов в городах Московской области. Например, как в Дубне, где сначала появился один новый дом, а сейчас строится намного больше.

«У нас сейчас ситуация на жилищном рынке во всей стране, вы видите, если кто читает, интересуется, непростая. <…> Мы стараемся, чтобы в каждом городе у нас был парк, лесопарк, сквер. <...> Это сложная задача, но я прошу вместе с главами рассмотреть и очень внимательно <…> работу, которая предполагает появление новых домов в Воскресенске, Сергиевом Посаде, Талдоме, Шатуре, ну, и так далее», — сказал Андрей Воробьев.