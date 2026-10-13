Экс-защитник Точилин: «Динамо» немного уступает «Зениту» по составу

Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин оценил состав московской команды: он не отстает от «Краснодара», но немного уступает «Зениту», сообщает Metaratings.ru .

После десяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» лидирует в турнирной таблице с 22 очками. Точилин в интервью оценил шансы команды на титул.

«„Динамо“ располагает всем, чтобы бороться за победу в РПЛ. При Личке счастье было очень близко. Но команде не хватило половины шага. Сейчас состав „Динамо“ укомплектован и готов к борьбе за чемпионство. „Динамо“ ничем не уступает „Краснодару“, но немного уступает „Зениту“ в плане комплектования состава. Хотя мы привыкли к тому, что в текущем сезоне „Зенит“ выступает не очень ровно», — сказал футболист.

В 11-м туре «Динамо» примет ЦСКА — Центральный спортивный клуб армии. Матч состоится 18 октября и начнется в 16:15 по московскому времени.

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