DOGMA признана девелопером года в сегменте жилой недвижимости по версии CRE AWARDS

Строительная компания DOGMA стала победителем ежегодной федеральной премии CRE AWARDS в номинации «Девелопер года в сегменте жилой недвижимости». Награда отражает результаты работы застройщика по развитию жилых проектов и созданию комфортной городской среды.

Для DOGMA эта победа стала результатом комплексной работы над проектами жилой недвижимости. Компания занимается не только застройкой домов, но и формирует полноценную среду вокруг них — с общественными зонами, благоустройством, социальной и коммерческой инфраструктурой.

«Мы рады получить такую награду от профессионального сообщества. Во всех проектах компании DOGMA реализуется тщательно продуманная коммерческая инфраструктура, позволяющая жителям комфортно чувствовать себя и пользоваться необходимыми услугами и сервисами в шаговой доступности», — прокомментировал президент ГК DOGMA Денис Морозов.

В проектах компании последовательно создается не только жилье, но и полноценная городская среда. Отдельное внимание уделяется коммерческой инфраструктуре: формируется пространство, в котором жители получают все необходимое для повседневной жизни, а бизнес — понятные возможности для развития.

При этом коммерция развивается синхронно с микрорайоном: по мере заселения растут аудитория и трафик, появляются новые точки притяжения и расширяется спектр сервисов.

Примером такого подхода является жилой квартал «ЭВО» в Реутове, где комплексное развитие территории предусматривает все для комфортной жизни: 3 здания детских садов на 740 мест и один встроенный детский сад на 160 мест, 2 школы на 1 850 мест, 2 встроенные поликлиники на 214 посещений в смену и два наземных многоуровневых паркинга на 2 553 машино-места с коммерческими помещениями на 1-х этажах, безопасные дворы без машин, всесезонное озеленение, общественные пространства для отдыха и занятий спортом. Все необходимое — от магазинов и кафе до образовательных учреждений — находится в шаговой доступности.

CRE AWARDS — ежегодная профессиональная премия в сфере недвижимости, которая отмечает значимые достижения участников рынка. Победители определяются в различных номинациях, охватывающих ключевые направления отрасли.