В России ожидают три основных штамма гриппа в сезоне 2026–2027

Роспотребнадзор прогнозирует циркуляцию обновленных вариантов H1N1, H3N2 и гриппа B. Первые два могут преобладать в сезоне 2026–2027, сообщает «Север-Пресс» .

Речь идет о штаммах A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09, A/Darwin/1454/2025 (H3N2) и B/Tokyo/EIS13-175/2025. Грипп B может активизироваться к концу сезона. Директор Научно-исследовательского института гриппа Минздрава Дмитрий Лиознов объяснил обновление вакцин появлением штаммов, к которым у россиян нет иммунитета.

Грипп обычно начинается резко: температура достигает 38–40 градусов, появляются слабость, ломота и сухой кашель. Различить варианты по симптомам почти невозможно — нужен лабораторный тест. H1N1 может вызвать ранние осложнения, включая вирусную пневмонию, а H3N2 особенно опасен для пожилых.

«В первую очередь вакцинация показана детям, беременным, пожилым старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями. Иммунитет формируется не менее 14 дней, поэтому прививку стоит делать заранее, не откладывая», — сообщил врач-кинезиолог Михаил Гаврикин.

Пик заболеваемости ожидают в январе–феврале, но сроки могут сдвинуться. Дополнительные меры защиты — мытье рук, маски в общественных местах и проветривание. При недомогании важно оставаться дома и обращаться к врачу. На Ямале планируют привить более 310 тыс. человек.

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