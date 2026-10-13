Экономист Толкачев объяснил, как выбирать металлы для инвестиций

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев назвал золото вариантом для долгосрочных вложений, серебро — для агрессивного роста, платину — для диверсификации, сообщает «ФедералПресс» .

Толкачев предложил распределить вложения между золотом (60%), серебром (25%) и платиной (15%). По его словам, спрос центробанков поддерживает золото. Экономист советует покупать его частями и следить за реальными ставками Федеральной резервной системы США: их снижение способствует росту цены.

Для долгого хранения золота эксперт предпочитает биржевые фонды или слитки и монеты. Разница цен покупки и продажи монет может составлять 5–10%, серебряных слитков — 15–20%. Серебро он советует покупать при снижении цены. Его колебания в два-три раза сильнее, чем у золота.

Платина дешевле золота и менее ликвидна. Ее перспективы Толкачев связал с водородной энергетикой и автопромом. Спрос на палладий может снижаться из-за перехода на электромобили. Медь зависит от промышленного цикла и не защищает от общего падения рынка.

В никель, литий и кобальт обычно вкладываются через акции добытчиков. Эксперт допустил доходность 100–200% за 5–7 лет, но предупредил о рисках перепроизводства и технологических сдвигов.

Материал не является инвестиционной рекомендацией.

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