Нидерланды не выдали визы трем гимнасткам из России перед чемпионатом мира
Власти Нидерландов отказали в выдаче въездных виз трем членам сборной России по спортивной гимнастике. Они не смогут выступить на чемпионате мира в Роттердаме, сообщает РЕН ТВ.
Из-за визовых ограничений международный турнир, запланированный на период с 17 по 25 октября, пропустят Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Анна Калмыкова.
В федерации гимнастики России охарактеризовали невыдачу документов как преднамеренное устранение ключевых претенденток на награды и олимпийские квоты.
В организации подчеркнули, что данный инцидент представляет собой открытую дискриминацию атлетов из РФ. Он также является грубым нарушением основополагающих стандартов равного олимпийского отбора.
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