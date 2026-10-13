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Нидерланды не выдали визы трем гимнасткам из России перед чемпионатом мира

Спорт

Власти Нидерландов отказали в выдаче въездных виз трем членам сборной России по спортивной гимнастике. Они не смогут выступить на чемпионате мира в Роттердаме, сообщает РЕН ТВ.

Из-за визовых ограничений международный турнир, запланированный на период с 17 по 25 октября, пропустят Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Анна Калмыкова.

В федерации гимнастики России охарактеризовали невыдачу документов как преднамеренное устранение ключевых претенденток на награды и олимпийские квоты.

В организации подчеркнули, что данный инцидент представляет собой открытую дискриминацию атлетов из РФ. Он также является грубым нарушением основополагающих стандартов равного олимпийского отбора.

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