Гимназисты Одинцовского округа участвовали в благотворительном забеге

Фото - © Гимназия им. Е. М. Примакова

Ученики и сотрудники гимназии имени Е. М. Примакова Одинцовского городского округа 10 октября в четвертый раз присоединились к благотворительному забегу «Спорт во благо». Организатором выступил фонд «Синдром любви», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

На старт благотворительного забега «Спорт во благо» вышли 15 учащихся и четыре педагога гимназии имени Е. М. Примакова. Еще 13 гимназистов стали волонтерами и помогали организаторам поддерживать участников.

Первые места завоевали Петр Чертковский и руководитель кафедры спорта гимназии Иван Борисов. Третьи места заняли Анна Федорко и Арина Коржавина. Команда также получила специальную награду в номинации «Самый многочисленный клуб».

Взаимодействие гимназии с фондом «Синдром любви» координирует одиннадцатиклассник Максим Тимофеев.

В учебном заведении отметили, что такие мероприятия стали важной частью воспитательной работы. Они помогают ребятам проявлять спортивные способности и учат быть внимательными к тем, кто нуждается в поддержке.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.