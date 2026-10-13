Мособлводоканал отремонтировал 24 смотровых колодца за сентябрь

Мособлводоканал в сентябре отремонтировал 24 смотровых колодца. Работы проводились по утвержденному плану и заявкам жителей, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Мособлводоканал регулярно ремонтирует и обслуживает смотровые колодцы, чтобы поддерживать инфраструктуру в рабочем состоянии. В сентябре сотрудники предприятия обновили 24 объекта.

В ходе работ они отремонтировали плиты перекрытия — несущие конструкции колодцев. Со временем бетон изнашивается и трескается, что может привести к просадке грунта и разрушению люка. Также сотрудники восстановили гидроизоляцию: внутренние стенки обработали специальными составами, чтобы талые и дождевые воды не попадали в системы водоснабжения и канализации, вызывая их перегрузку и загрязнение.

Колодцы очистили от ила, песка и бытового мусора. Регулярная промывка предотвращает засоры в основных трубопроводах и обеспечивает свободный проток воды и стоков.

Старые и поврежденные люки заменили новыми для безопасности пешеходов и водителей. Кроме того, сотрудники провели пескоструйную очистку люков от коррозии и покраску, чтобы продлить срок службы металла и улучшить внешний вид улиц.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.