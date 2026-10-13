Пригожин сообщил о выздоровлении Валерии после инфекции
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что Валерия восстановилась после инфекции и готовится вернуться к концертам, сообщает Общественная Служба Новостей.
Валерия прошла курс лечения. По словам Иосифа Пригожина, певице назначили капельницы, уколы и диету.
«Сейчас все позади, Валерия чувствует себя отлично. После курса капельниц, уколов и диеты Валерия восстановилась и уже готовится к концертной деятельности», — сказал Пригожин.
Продюсер уточнил, что певица заболела во время отдыха за границей. Какую именно инфекцию она перенесла, он не сообщил.
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