Пригожин сообщил о выздоровлении Валерии после инфекции

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что Валерия восстановилась после инфекции и готовится вернуться к концертам, сообщает Общественная Служба Новостей .

Валерия прошла курс лечения. По словам Иосифа Пригожина, певице назначили капельницы, уколы и диету.

«Сейчас все позади, Валерия чувствует себя отлично. После курса капельниц, уколов и диеты Валерия восстановилась и уже готовится к концертной деятельности», — сказал Пригожин.

Продюсер уточнил, что певица заболела во время отдыха за границей. Какую именно инфекцию она перенесла, он не сообщил.

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