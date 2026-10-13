На Украине состоялись похороны Анатолия Кашпировского

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Известного психотерапевта Анатолия Кашпировского похоронили на Украине в Виннице, сообщает SHOT .

Во вторник тело народного целителя доставили на родину через Турцию и Польшу. На похороны в Виннице пришли близкие Кашпировского.

У непризнанного сына психотерапевта Алексея Фуштея и другого сына Сергея появились вопросы к вдове Кашпировского Гулизар Чалбашовой. Они хотят узнать, как их отец провел последние дни жизни. В частности их интересуют детали лечения и установления причины смерти.

Кашпировский скончался 3 октября в возрасте 87 лет. Он умер от полиорганной недостаточности, развившейся на фоне рака желудка.

8 октября на Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония прощания с Кашпировским. Затем гроб с телом транспортировали на Украину.

Ранее сообщалось, что доставка тела обойдется родным психотерапевта в 2,5 млн рублей.

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