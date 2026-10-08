Документы, путь через 4 страны: сколько стоит похоронить Кашпировского в Виннице

Доставка тела психотерапевта Анатолия Кашпировского в украинскую Винницу будет стоить около 2,5 млн рублей. В эту сумму включены оформление документов, цинковый гроб, транспортировка через четыре страны, сообщает Mash .

Перевозка тела стоит 2 тыс. евро, оформление документов — 500 евро (50 тыс. рублей). Цинковый герметичный вкладыш в гроб отдельно стоит около 15–25 тыс. рублей, бальзамирование — это плюс 8–16,5 тыс. рублей. Но сам Кашпировский просил кремировать его.

Тело психотерапевта повезут через Беларусь и Польшу в Винницу. Такой путь выходит около 2 тыс. км. Еще один возможный маршрут транспортировки — Армения/Грузия, потом Молдавия и переход на Украину.

Для пересечения границ нужен отдельный пакет документов, в который входят свидетельство о смерти, справки о бальзамировании и отсутствии инфекционных заболеваний, документы о герметизации гроба и разрешение на транзит через Польшу, оформление только на одной стороне может занять до трех дней.

Кашпировский скончался 3 октября в возрасте 87 лет. Причиной смерти стала онкология.

Широкую известность Кашпировскому принесли массовые сеансы психотерапии и гипноза, во время которых он вводил аудиторию в транс. Сам Кашпировский сообщал, что методом внушения он может избавлять людей от недугов. В экспертной среде тогда возникала масса вопросов об эффективности сеансов.

8 октября на Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония прощания с Кашпировским. На нее пришли сотни людей: родственники, друзья, поклонники. Фото с прощания можно посмотреть на сайте РИАМО.

Прочитать биографию известного психотерапевта можно в материале РИАМО.

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