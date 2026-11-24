В п. Нарынка городского округа Клин благоустроили общественное пространство
Фото - © Администрация г. о. Клин
В п. Нарынка городского округа Клин преобразилось общественное пространство у клуба «Союз», сообщили в пресс-службе местной администрации.
Здесь завершено комплексное благоустройство территории. Выбор этой площадки не был случайным: жители сами отдали за нее голоса в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
«Теперь это по-настоящему уютное место притяжения для сельчан. Здесь появились лавочки и урны, установлены парковые качели, обустроена велопарковка и организована стоянка для автомобилей. Пешеходная зона стала удобнее и приятнее для прогулок» — отметил глава округа Василий Власов.
Важный этап работ — перенос надземных труб теплоснабжения под землю: благодаря этому решению территория выглядит аккуратнее и современнее.
Пока позволяла погода, на территории провели полноценное озеленение: убрали аварийные деревья и высадили новые кустарники — теперь пространство выглядит свежее и уютнее.На территории перед клубом установлены камеры, подключенные к системе «Безопасный регион».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.
«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.
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