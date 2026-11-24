Здесь завершено комплексное благоустройство территории. Выбор этой площадки не был случайным: жители сами отдали за нее голоса в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

«Теперь это по-настоящему уютное место притяжения для сельчан. Здесь появились лавочки и урны, установлены парковые качели, обустроена велопарковка и организована стоянка для автомобилей. Пешеходная зона стала удобнее и приятнее для прогулок» — отметил глава округа Василий Власов.

Важный этап работ — перенос надземных труб теплоснабжения под землю: благодаря этому решению территория выглядит аккуратнее и современнее.

Пока позволяла погода, на территории провели полноценное озеленение: убрали аварийные деревья и высадили новые кустарники — теперь пространство выглядит свежее и уютнее.На территории перед клубом установлены камеры, подключенные к системе «Безопасный регион».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.

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