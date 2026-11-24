Женщина погибла в результате пожара в жилом доме в Бурятии
В жилом доме в Бурятии произошел пожар, в результате которого погибла женщина, сообщили в региональном МЧС.
К моменту их прибытия огонь уже охватил внутренние помещения здания. Соседям удалось самостоятельно вывести из дома одну из находившихся там женщин. Вторую обнаружили погибшей на кровати в одной из комнат. Ее тело нашел начальник караула пожарной части № 30.
Предварительной причиной возгорания назвали неосторожное обращение с огнем при курении.
В результате пожара огнем повреждены помещения дома на площади 40 квадратных метров.
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