В жилом доме в Бурятии произошел пожар, в результате которого погибла женщина, сообщили в региональном МЧС.

К моменту их прибытия огонь уже охватил внутренние помещения здания. Соседям удалось самостоятельно вывести из дома одну из находившихся там женщин. Вторую обнаружили погибшей на кровати в одной из комнат. Ее тело нашел начальник караула пожарной части № 30.

Предварительной причиной возгорания назвали неосторожное обращение с огнем при курении.

В результате пожара огнем повреждены помещения дома на площади 40 квадратных метров.

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